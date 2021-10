Ovechkin souffre d'une mystérieuse blessure

Alex Ovechkin a subi une mystérieuse blessure au cours du dernier match préparatoire des Capitals de Washington, vendredi face aux Flyers de Philadelphie. Le capitaine était absent de l’entraînement de dimanche, et son état de santé sera étudié avec attention, a indiqué Peter Laviolette.

«Il est réévalué chaque jour en ce moment. Je ne crois pas que ce soit du long terme, alors nous irons un jour à la fois, en espérant que ça s’améliore», a expliqué aux membres des médias l’entraîneur-chef des «Caps».

Le Russe de 36 ans a quitté le match en première période, après avoir tenté une mise en échec sur l’attaquant Travis Konecny. Blessé au bas du corps, Ovechkin a pris du temps à quitter la surface glacée et n’est pas revenu par la suite.

Les Capitals disputeront leur première rencontre de la saison régulière mercredi, contre les Rangers de New York. Le numéro 8 y sera-t-il?

«C’est possible, je ne suis pas sûr. Vous verrez, s’est contenté de dire Laviolette. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un truc à long terme. On verra dans les prochains jours comment il progresse et s’il peut revenir.»

Ovechkin a rendez-vous avec l’histoire cette saison, puisque son prochain filet lui permettra de rejoindre Marcel Dionne au cinquième rang des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey avec 731 réussites.