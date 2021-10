Jin Young Ko égalise un record vieux de 16 ans

La Sud-Coréenne Jin Young Ko a joué une ronde d’une soixantaine de frappes pour la 14e fois consécutive, dimanche, à West Caldwell, à la coupe Cognizant Founders, égalisant ainsi un record établi il y a 16 ans par Annika Sörenstam.

L’athlète de 26 ans a d’ailleurs réalisé un double exploit, elle qui a terminé au sommet du classement du tournoi se déroulant au New Jersey avec une fiche cumulative de 266 (-18). Elle a calé six oiselets et commis un boguey pour remettre une carte de 66 (-5) dans une compétition où elle a pris les devants dès le jour 1.

En remportant cette épreuve, Ko a rejoint Nelly Korda comme étant une des deux seules golfeuses à avoir remporté trois titres sur le circuit de la LPGA cette saison.

Elle retournera dans sa contrée natale la semaine prochaine pour prendre un petit congé, puis participera au Championnat BMW Ladies, présenté en Corée du Sud, la semaine suivante pour tenter d’éclipser le record de Sorenstam.

L’Allemande Caroline Masson a été la plus proche poursuivante de Ko. Elle a retranché sept coups à la normale de 71 pour grimper de quatre positions au classement par rapport à la veille et s’installer à quatre frappes de la meneuse, au deuxième échelon.

L’Américaine Elizabeth Szokol s’est quant à elle emparée du troisième rang en vertu d’une fiche cumulative de 273 (-11). Un double boguey et un boguey aux quatrième et cinquième fanions l’ont lourdement handicapée durant sa journée finale.

La Canadienne Brooke M. Henderson a terminé son après-midi de travail en remettant une carte sur la normale 71 pour régresser de deux places au classement et terminer le tournoi à égalité en 13e position avec un total de 278 (-6).