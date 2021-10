Bottas triomphe en Turquie, Stroll 9e

Le Québécois Lance Stroll a livré une belle performance au Grand Prix de Formule 1 de Turquie, dimanche, en enlevant la neuvième place au terme d’une course marquée par les intempéries.

Les gommes intermédiaires ont été à l’honneur tout le week-end, et ça n’a pas changé en course. Stroll, qui prenait le huitième rang sur la grille de départ, a perdu quelques positions dans la première moitié de l’épreuve, cédant logiquement le passage à des voitures plus rapides comme la Mercedes de Lewis Hamilton et la Ferrari de Carlos Sainz.

Le pilote de 22 ans s’est tout de même offert un dépassement sur Esteban Ocon (Alpine) dans les derniers tours, lui dont les pneus ne tenaient plus, pour grimper au neuvième rang. Son coéquipier de l'écurie Aston Martin, Sebastian Vettel, a éprouvé certaines difficultés en fin de parcours et a terminé 18e.

Valtteri Bottas a mené quasiment de bout en bout la course sur la piste de l’Otodrom Istanbul Park. Le pilote Mercedes, qui partait en position de tête, a ainsi remporté une première épreuve cette saison. Il a devancé sur le podium les deux Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez.

Verstappen a d’ailleurs repris une mince avance de six points au championnat des pilotes sur Hamilton, qui a dû se contenter de la cinquième position.