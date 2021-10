Stroll profite de la pénalité imposée à Hamilton

Le Québécois Lance Stroll prendra le départ en huitième position au Grand Prix de Turquie, dimanche.

Neuvième au terme des qualifications avec un chrono de 1 min 24,305 s, le pilote de l’écurie Aston Martin a avancé d’une place en raison de la pénalité imposée à Lewis Hamilton pour changement de moteur.

Les conditions en piste se sont considérablement améliorées tout au long de la journée, ce qui a permis à Stroll de retrancher plus d’une seconde à son temps. La pluie avait même laissé la surface de course très glissante pour la troisième séance d’essais libres, qui avait été peu productive pour le pilote de 22 ans.

«Après l’entraînement d’hier [vendredi], nous avons fait plusieurs ajustements utiles à la voiture pendant la nuit et je crois que ç’a porté ses fruits aujourd’hui», a mentionné Stroll sur le site web de son écurie.

Hamilton, qui avait été le plus rapide en 1:22,868, doit en effet reculer de 10 positions et sera 11e sur la grille de départ. Son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas (1:22,998) partira plutôt en tête, suivi de Max Verstappen (Red Bull).

«Il y a plusieurs voitures rapides dans des positions inhabituelles sur la grille – à cause des conditions et des pénalités – alors il faudra capitaliser sur ça, se battre jusqu’à la fin, et pousser chaque tour pour terminer en bonne position», a expliqué Stroll.

Son coéquipier au sein de l’écurie Aston Martin, Sebastian Vettel occupera quant à lui le 10e rang au départ sur la piste d’Istanbul.

Grille de départ:

1re ligne:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)

2e ligne:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

3e ligne:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

4e ligne:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

5e ligne:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)

6e ligne:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)*

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

7e ligne:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)

8e ligne:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

9e ligne:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

10e ligne:

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)**

*Hamilton: pénalisé de dix places pour changement de moteur à combustion interne au-delà de la limite autorisée par saison

**Sainz: départ en fond de grille pour changement de plusieurs éléments moteur au-delà de la limite autorisée par saison