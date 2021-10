CH: la lutte s'intensifie à la ligne bleue

Le défenseur finlandais Sami Niku a retrouvé les autres joueurs du Canadien de Montréal à l’entraînement, samedi à Brossard, ce qui vient pimenter un peu plus la lutte déjà chaude pour les postes à la ligne bleue en vue du début de la saison.

Niku avait été tenu à l’écart au cours de la dernière semaine en raison d’une commotion cérébrale subie le 1er octobre durant un match préparatoire contre les Sénateurs d’Ottawa.

Avec l’absence de Shea Weber à long terme et celle prolongée de Joel Edmundson, la brigade défensive du Tricolore est logiquement menée par Jeff Petry, Ben Chiarot et David Savard. Concernant les trois autres défenseurs qui seront en uniforme mercredi prochain contre les Maple Leafs à Toronto, ils se trouvent parmi les athlètes suivants: Brett Kulak, Alexander Romanov, Chris Wideman et Niku. Le jeune Kaiden Guhle pourrait aussi disputer quelques parties avec le CH avant d’être retourné chez les juniors.

À l’attaque, le Québécois Jonathan Drouin, qui était atteint d’un virus plus tôt cette semaine, était aussi de retour à l’entraînement, samedi.