Les Red Sox répliquent aux Rays

Les Rays de Tampa Bay ont chassé Chris Sale très tôt dans la rencontre, mais les Red Sox de Boston ont persévéré pour égaler leur série de division de la Ligue américaine en l’emportant 14 à 6, vendredi soir, au Tropicana Field.

Le départ sur la butte de Sale a été plus que bref, puisque le vétéran a accordé cinq points dès la manche initiale. Randy Arozarena d’abord été poussé à la plaque par un simple de Yandy Diaz, puis Jordan Luplow a donné le coup de grâce en y allant d’un grand chelem.

Envoyé aux douches, Sale a été remplacé par Tanner Houck (1-0), qui n’a donné qu’un point en cinq manches pour enregistrer le gain. Xander Bogaerts et Alex Verdugo, qui avaient déjà placé les Sox sur la feuille de pointage en première manche, en ont ajouté avec des longues balles en solo.

Le festival offensif des visiteurs s’est poursuivi avec des claques d’Enrique Hernandez et J.D. Martinez, qui ont permis à Boston de prendre l’avance 8 à 5 après cinq manches.

Les Rays ont utilisé six lanceurs durant ce match et tous sauf deux ont accordé des circuits. Michael Wacha a été l’avant-dernier à flancher sous les assauts des Red Sox, permettant neuf coups sûrs et six autres points. Au monticule pendant une manche et deux tiers, c’est toutefois Collin McHugh (0-1) qui a ajouté le revers à sa fiche.

Avec une égalité de 1 à 1, la série se déplacera au Fenway Park pour les deux prochaines rencontres. Les Rays avaient remporté le premier duel 5 à 0, jeudi.