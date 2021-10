«GSP» regrette de ne pas avoir eu le courage de Carey Price

Georges St-Pierre dit admirer l'initiative du gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, qui s'est soumis au programme d'aide de la LNH afin de chasser ses démons.

En réaction à cette percutante annonce, «GSP» a confié à l'animateur Jean-Charles Lajoie qu'il ne l'a pas eu facile pendant sa brillante carrière dans l'UFC, lorsqu'il fut un des pugilistes les plus dominants du circuit avec neuf défenses de titres consécutives.

L'ex-pugiliste avoue regretter de ne pas avoir été chercher de l'aide dans une période sombre de sa carrière, soit à l'époque où il a croisé le fer avec Johny Hendricks dans l'octogone. C'était en 2013.

«Je me battais contre l'UFC pour les drogues de performances et je me battais contre mon adversaire. Personne ne me soutenait là-dedans. En plus, j'avais des problèmes personnels qui ont fait en sorte que j'ai trop eu de pression pendant trop longtemps sur mes épaules.

«Je regrette de ne pas en avoir parlé. J'admire Carey Price. Ça prend du courage pour montrer une telle vulnérabilité.

«Il a fait quelque chose que je n'ai pas eu le courage de faire.»

Voyez un extrait de l'entrevue avec Georges St-Pierre dans la vidéo, ci-dessus. L'intégrale sera présentée à «JiC», sur TVA Sports 2, dès 17h30.