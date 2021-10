Les Brewers se sauvent avec le premier match

Les Brewers de Milwaukee ont remporté un duel extrêmement serré de 2 à 1 contre les Braves d’Atlanta pour s’emparer d’une avance de 1 à 0 dans les séries de division de la Ligue nationale, vendredi, au American Family Field.

Cet affrontement était diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le partant des Brewers, Corbin Burnes, a très bien fait au monticule. Lors des six manches pendant lesquelles il a travaillé, il a concédé deux coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également conclu sa journée de boulot avec six joueurs retirés sur des prises.

Adrian Houser, son successeur, a donné un point sur autant de coups sûrs en deux manches lancées pour inscrire une victoire à son dossier. Josh Hader s’est quant à lui chargé de clore la rencontre en participant au dernier tour au bâton de la rencontre. Alors que deux joueurs étaient présents sur les sentiers, dont un au troisième coussin, il a réussi à retirer Orlando Arcia, le dernier frappeur à s’élancer pour les Braves, pour assurer le sauvetage.

Charlie Morton a dû inscrire le revers à sa fiche pour les perdants. Il a tout de même passé neuf joueurs dans la mitaine, mais a accordé un but sur balles et trois coups sûrs, dont la longue balle décisive.

Une offensive tardive

Ne voyant aucun point être inscrit au tableau pour la majeure part de l’affrontement, Rowdy Tellez a finalement frappé un circuit pour briser l’égalité en fin de septième. Avisail Garcia et lui ont pu compléter des tours de diamant sans s’éreinter pour procurer une avance de 2 à 0 aux Brewers, qui s’est finalement avérée insurmontable.

Joc Pederson a évité aux visiteurs d’être blanchis. Il a profité d’un moment de faiblesse de Houser pour expulser la balle chez les spectateurs et inscrire les siens au pointage en huitième manche. Ses coéquipiers n’ont toutefois pas été en mesure de concrétiser davantage sur les assauts des artilleurs de l’équipe hôtesse.

Les deux équipes ont de nouveau rendez-vous, samedi en fin d'après-midi, encore au domicile des Brewers pour le deuxième match d'une série 3 de 5.