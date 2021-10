Un dernier test pour les Canadiens

C’est dans un contexte particulier que les Canadiens de Montréal disputeront ce soir leur dernier match préparatoire avant le début de la saison la semaine prochaine.

Pour l’occasion, la troupe de Dominique Ducharme recevra la visite des Sénateurs d’Ottawa.

Jake Allen sera le gardien partant pour le Tricolore.

La rencontre marquera le retour de l'ailier droit Cole Caufield, remis de sa blessure à une épaule.

Mardi soir, Alex Belzile et Joel Armia ont été les seuls marqueurs de l'équipe, alors que le Bleu-Blanc-Rouge a été corrigé 6-2 par les Maple Leafs à Toronto.

Le premier match du CH est prévu mercredi prochain dans la Ville Reine.

Plus tôt jeudi, à la surprise générale, la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé que le gardien Carey Price suivra le programme d'aide aux joueurs et s'absentera pour une durée indéterminée.