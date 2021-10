Tyler Ennis gagne son pari chez les Sénateurs

L’attaquant Tyler Ennis, qui avait obtenu un essai professionnel au camp des Sénateurs d’Ottawa, a réussi à percer la formation.

L’organisation des Sénateurs a ainsi annoncé jeudi avoir conclu un contrat d’un an pour 900 000 $ avec Ennis.

L’athlète de 32 ans en est à un second séjour à Ottawa, lui qui avait porté les couleurs des «Sens» en 2019-2020. En 61 matchs, il avait alors récolté 33 points, dont 14 buts, avant d’être échangé en retour d’un choix de cinquième ronde et de compléter la saison avec quatre points de plus dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton.

Toujours avec les Oilers lors de la récente campagne, Ennis a connu moins de succès, ayant été limité à neuf points en 30 rencontres.

Sélectionné en première ronde -26e au total- par les Sabres de Buffalo au repêchage de 2008, Ennis poursuit son louable parcours dans la LNH, lui qui totalise 643 matchs en saison régulière.