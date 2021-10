Les Brewers misent sur Corbin Burnes

Le lanceur droitier Corbin Burnes vient de connaître une saison exceptionnelle avec les Brewers et c’est à lui que le gérant Craig Counsell fera confiance, vendredi à Milwaukee, pour amorcer la série de division face aux Braves d’Atlanta.

«Il a été remarquable, il a eu une saison historique, a qualifié Counsell sur le site de son équipe. Il a accompli des choses qu’aucun autre lanceur n’avait fait auparavant et ç’a été une joie de le regarder.»

Parmi les exploits réalisés par Burnes (11-5), il faut se souvenir de son début de saison au cours duquel il a réussi 58 retraits au bâton avant d’accorder un premier but sur balles. Aucun joueur n’avait effectivement signé un tel fait d’armes depuis 1893, soit depuis que le monticule est situé à 60 pieds et six pouces du marbre.

La précédente marque appartenait donc au releveur Kenley Jensen qui, en 2017 dans l’uniforme des Dodgers de Los Angeles, avait retiré 51 frappeurs sur des prises avant d’accorder une passe gratuite.

Or, la bonne saison de Burnes s’est poursuivie, lui qui est devenu le premier lanceur dans l’histoire des Brewers à présenter la moyenne meilleure de points mérités du baseball majeur chez les lanceurs partants, soit 2,43. Il a ainsi devancé, dans l’ordre, Max Scherzer (2,46) et Walker Buehler (2,47), coéquipiers chez les Dodgers.

«Je donne beaucoup de crédit à Corbin sur la façon qu’il s’est développé par lui-même, a ajouté Counsell, notant que l’artilleur avait notamment éprouvé des difficultés au monticule lors de la campagne 2019. Cette façon de s’améliorer est quelque chose que chaque joueur devrait prendre note.»

Huit manches sans point ni coup sûr

Parmi les autres faits saillants de l’année de Burnes, rappelons qu’il a lancé les huit premières manches d’un match sans point ni coup sûr réalisé collectivement par les Brewers, le 11 septembre, contre les Indians de Cleveland. Il avait d’ailleurs réussi 14 retraits au bâton durant cette partie, dans laquelle le releveur Josh Hader était venu fermer les livres en neuvième manche.

Après Burnes au cours du premier match, les Brewers compteront sur un autre partant de qualité pour la deuxième rencontre face aux Braves, samedi, soit Brandon Woodruff. C’est celui-ci qui a d’ailleurs suivi Burnes, Scherzer et Buehler, prenant le quatrième rang (avec 2,56) chez les partants pour la meilleure moyenne de points mérités du baseball majeur.

-La chaîne TVA Sports diffusera la série Braves-Brewers. Les deux premiers matchs auront lieu vendredi à 16 h 30 et le lendemain à 17 h.