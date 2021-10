Le CH propulsé par les «intangibles» ?

Il n’y a pratiquement aucune raison pour les partisans des Canadiens de Montréal d’avoir la foi en ce début de saison.

Sans Carey Price pour amorcer la campagne, point de salut? Il serait raisonnable de penser de la sorte.

• À lire aussi: Price: Selanne et Niedermayer sont passés par là

• À lire aussi: Une défaite pour finir

L’analyste de TVA Sports CLaude Guillet a toutefois livré un discours rempli d’espoir, jeudi soir, lors de l’émission «L’après-match LNH». Les Canadiens, a-t-elle rappelé, ont le don de surprendre lorsque tous les obstacles se dressent sur leur chemin. Est-ce que les fameux «intangibles» feront la différence?

Guillet a été marquée par la sortie de Dominique Ducharme, qui a insisté sur le fait que l'adversité «ne lâche pas» son équipe. «On sait comment réagir. On va se serrer les coudes tous ensemble et on va passer à travers», a assuré l'entraîneur-chef du CH.

Le Tricolore se retrouve en quelque sorte en territoire connu.

«J’entendais Brendan Gallagher et Ben Chiarot dire l’année dernière : "Personne ne croit en nous"», a mentionné Guillet.

«Chez le CH, c’est la mentalité "nous contre le monde"», a alors renchéri l’animateur Dave Morissette.

Est-ce que Jake Allen peut garder le navire à flot pendant l’absence de Price? Par le passé, des gardiens plus énigmatiques que lui ont transporté leur équipe...

«Jake Allen, j’étais la première à dire en début de semaine que c’est un parfait auxiliaire. Mais pourquoi ça ne serait pas son année? Jordan Binnington est sorti de nulle part pour gagner la coupe Stanley [avec les Blues de St. Louis]. Il peut se passer quelque chose», a fait valoir Guillet.

Sur papier, tout cela n’a aucun sens. Mais les choses n’ont pas toujours de sens dans le monde du sport.

«J’aimerais ça qu’on reste curieux, a plaidé CLaude. Je pense qu’avec cette équipe-là, on ferait erreur de ne pas considérer ce qui définit un athlète, soit le fait de se dépasser contre toute attente.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.