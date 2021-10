«J'ai eu des émotions quand j'ai entendu ça» - Michel Therrien

Carey Price peut ajouter le nom de Michel Therrien à liste des gens qui pensent à lui en cette période difficile.

L'ancien entraîneur des Canadiens a démontré beaucoup de soutien à l'endroit de son ancien gardien, lors de sa chronique avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je connais bien le marché montréalais. C'est un marché unique où il y a beaucoup de pression pour les joueurs et les dirigeants. Quand un joueur se retrouve dans une situation où il a besoin d'aller chercher de l'aide, tu sais que c'est sérieux. J'ai eu des émotions quand j'ai entendu ça.»

Therrien a également eu une pensée pour son ancien patron, Marc Bergevin, en vantant les qualités humaines du directeur général des Canadiens.

«Ça m'a touché quand j'ai vu Marc réagir comme ça. Ça m'a touché, mais ça ne m'a pas surpris non plus. Je connais l'individu, je sais qu'il veut le bien de tout le monde. Je suis certain que ça lui a fait très mal de devoir vivre tout ça et de devoir l'annoncer au reste du groupe.»

Celui qui travaille maintenant pour les Flyers estime également que c'est une bonne chose de voir les joueurs se tourner vers le programme d'aide de la LNH.

«On voit qu'on s'en va dans une nouvelle génération. Les joueurs n'ont pas peur de demander de l'aide. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas le cas. Les joueurs de hockey et les dirigeants, nous sommes supposés être des durs que les gens disent, Mais il ne faut pas se gêner de demander de l'aide pour notre bien. Le côté humain est beaucoup plus important que les performances. On pense à la famille et aux enfants. C'est ça la priorité.»

Voyez les commentaires de Michel Therrien dans la vidéo ci-dessus.