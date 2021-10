Cette semaine aux Anti-Pods, c’est le retour de Pat et c’est aussi le retour du repêchage de la WWE. Kevin et Pat font le tour des changements ainsi que des nouveaux alignements, tout en apportant des solutions afin d’améliorer le produit.

De plus, nos deux animateurs discutent des excellents matchs à Dynamite et Rampage, de la nouvelle destination du Québécois PCO et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer dans le lecteur, ci-dessus!