«Carey travaille à aller mieux» -Angela Price

Carey Price qui suivra le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et qui s'absentera de son équipe pour une durée indéterminée souffrirait d’un problème de santé mentale.

C’est du moins ce que sa conjointe et épouse des huit dernières années, Angela Price a révélé dans une publication Instagram, mise en ligne quelques minutes après l’annonce.

«Peu importe ce qui est en jeu, nous espérons que nous pourrons communiquer l'importance de mettre votre santé mentale en priorité, non seulement en le disant, mais en faisant le travail pour aller mieux. Carey fait le travail pour aller mieux. Carey se tient debout pour lui-même et notre famille et prend la meilleure décision possible pour nous», a écrit Angela Price sur sa page Instagram.

Angela Price précise qu’elle soutiendra son mari dans l’épreuve et qu’elle sera là pour lui.

«Je vais continuer d’être présente pour lui et pour nos enfants, et irais chercher le soutien dont je pourrais avoir besoin. C’est extrêmement important pour nous de montrer à nos enfants que de demander de l’aide, et accepter le soutien des autres n’est pas seulement OK, mais est encouragé, à tout moment et en toutes circonstances», conclut Angela Price.

Le 24 août dernier, Angela Price soulignait ses huit ans de mariage avec Carey Price en publiant de nombreuses photos de la cérémonie sur son compte Instagram.

Carey Price et Angela sont les parents de trois enfants, deux filles, Liv et Millie, nées en 2016 et 2018. Le petit dernier, Lincoln, aura bientôt 1 an.