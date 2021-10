Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price suivra le programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et s'absentera de son équipe pour une durée indéterminée, ont annoncé la LNH et l’Association des joueurs, jeudi.

Aucune explication n’a été fournie dans le bref communiqué diffusé en avant-midi. Cependant, le directeur général Marc Bergevin et l’entraîneur-chef Dominique Ducharme ont discuté avec les journalistes en avant-midi à ce sujet.

• À lire aussi: Marc Bergevin et les joueurs «ébranlés»

«C’est vraiment confidentiel, la situation. Je ne peux pas commenter, c’est sa vie personnelle. Je ne dois qu’appuyer sa décision, a affirmé le DG en point de presse en refusant de se dire inquiet à propos de son gardien-vedette. Je ne pense pas à Carey Price le gardien de but, mais à Carey Price l’être humain. Demander de l’aide requiert du courage, mais à la fin, je pense que ça reviendra à la normale.

«Je ne l’ai pas vu venir, non. J’ai été pris par surprise, a-t-il aussi admis en rappelant que la durée minimale de l’absence d’un joueur sujet au programme spécial est de 30 jours. Je crois qu’il y a de meilleurs jours devant Carey et sa famille. [...] Avec l’aide qu’il va aller chercher, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable d’être bien dans sa peau et de jouer au niveau qu’il nous a offert récemment.»

Angela Price commente

Peu après l’annonce de la nouvelle, l’épouse du gardien, Angela Price, a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Elle a évoqué l’importance pour autrui de prendre soin de sa santé mentale, ce qui pourrait donner quelques indices sur la situation actuelle qui, si tel est le cas, pourrait s’apparenter quelque peu à celle vécue par l’attaquant Jonathan Drouin la saison passée.

«Parmi les privilèges reliés à la position dans laquelle notre famille se trouve, il y a la possibilité d’utiliser une plateforme publique pour montrer ce qui subsiste. Il existe un chemin vers la lumière pour quiconque éprouvant des difficultés. Peu importe ce qui se passe, nous espérons pouvoir communiquer l’importance de placer votre santé mentale en premier non seulement en le disant, mais en le montrant et en effectuant le travail requis pour s’améliorer», a-t-elle rédigé.

«Carey se présente au bâton pour lui-même et notre famille. Il prend la meilleure décision possible pour nous, a-t-elle enchaîné. Je continuerai de m’afficher afin de soutenir lui et nos enfants, tout en demandant toute aide qui pourrait m’être nécessaire. Il est vraiment important pour nous de montrer à nos enfants que de demander de l’aide et de laisser les autres nous supporter est non seulement bien, mais souhaitable en tout temps et en toute circonstance.»

La formation montréalaise s’en remettra principalement à Allen pour le moment. Celui-ci devait d’ailleurs affronter les Sénateurs d’Ottawa en soirée dans le dernier match préparatoire des siens. Le premier duel de la campagne est prévu le 13 octobre chez les Maple Leafs de Toronto.