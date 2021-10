Aurélie Rivard: nager à contre-courant

Pour ce 35e épisode du balado «Femme d’Hockey», Isabelle Ethier s’entretient avec la nageuse québécoise qui a remporté cinq médailles lors des derniers Jeux paralympiques, Aurélie Rivard.

À 25 ans seulement, Aurélie a déjà participé trois fois aux Jeux paralympiques, récolté 10 médailles et établi de nombreux records mondiaux.

Elle souhaite qu’on parle davantage de son sport et non seulement qu’une fois aux quatre ans. Elle le défend en soulignant qu’il est excitant, enlevant et que le niveau de compétition est élevé.

En effet, on y trouve des athlètes qui sont surhumains. De plus, l’augmentation de visibilité encouragerait plus de gens à pratiquer ce sport.