Une victoire coûteuse pour les Rangers

Au Madison Square Garden, les Rangers de New York ont signé un gain convaincant de 6 à 2 sur les Devils du New Jersey, mais ils ont perdu les services de Ryan Reeves lors de ce duel préparatoire.

Considéré comme le meilleur homme fort de la Ligue nationale, le vétéran a été contraint de quitter la partie en première période. Reeves a semblé se blesser gravement à une jambe lors qu’il est entré en contact avec P.K. Subban proche de la bande.

Les Blueshirts ont fait l’acquisition de l’athlète de 34 ans des Golden Knights de Vegas pendant la dernière saison, et ce, avec l’objectif d’ajouter de la robustesse à leur formation.

En ce qui concerne le reste de l’affrontement, les Rangers ont profité de réussites de Mika Zibanejad (deux fois), Kaapo Kakko, Samuel Blais, Barclay Goodrow et Artemi Panarin.

Dans le cas de Blais, le Québécois a réussi un vrai petit bijou. Après avoir intercepté un relais en zone offensive, il a humilié un défenseur, pris bien son temps et déjoué le gardien Jonathan Bernier avec une magnifique feinte.

Mantha fait la différence

Le Québécois Anthony Mantha a mis fin à un duel des Red Wings de Detroit contre les Bruins en marquant en prolongation. La formation du Michigan l’a emporté 4 à 3 à Boston.

Sur une séquence à deux contre un, Mantha n’a pas quitté des yeux son coéquipier Justin Schultz, décochant un tir à ras la glace qui a surpris Linus Ullmark.

Evgeni Kuznetzov et T.J. Oshie ont été les deux moteurs offensifs des Capitals dans cette rencontre avec une récolte d’un but et une aide chacun.

Hendrix Lapierre n’était pas en uniforme pour le club de la capitale américaine.

Voracek en forme

À Columbus, Jakub Voracek a totalisé trois points pour aider les Blue Jackets à vaincre les Red Wings de Detroit au compte de 4 à 2.

Le Tchèque, acquis des Flyers de Philadelphie en retour de Cam Atkinson au mois de juillet, Voracek a notamment inscrit le filet de la victoire avec un peu plus de 12 minutes à écouler à la rencontre.

Les Red Wings ont offert une bonne opposition dans cette rencontre, effaçant un déficit de deux buts en début de troisième période par l’entremise de l’ancien du Canadien de Montréal Riley Barber et de Dan Renouf.