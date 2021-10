Quinton Byfield blessé sérieusement?

L’attaquant des Kings de Los Angeles Quinton Byfield a vraisemblablement subi une blessure à la jambe gauche durant le match préparatoire de mardi contre les Coyotes de l’Arizona et son équipe se croise les doigts pour une courte absence.

Le deuxième choix au total du repêchage amateur 2020 a chuté maladroitement en bataillant avec Christian Fischer le long de la bande. Peinant à se remettre sur patins, il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter la glace avec un peu plus de deux minutes à écouler en troisième période.

Son entraîneur-chef Todd McLellan a indiqué après le duel que son cas sera évalué mercredi.

La saison dernière, Byfield a disputé six parties avec les Kings et 32 autres dans la Ligue américaine. Chez le Reign d’Ontario, il a amassé huit buts et 12 mentions d’aide pour 20 points.