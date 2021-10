Aaron Judge ne veut pas porter d’autres couleurs

Le joueur vedette des Yankees Aaron Judge souhaite demeurer dans l’organisation new-yorkaise le plus longtemps possible.

Mardi soir, après la défaite des siens dans l’affrontement éliminatoire contre les Red Sox de Boston, l’athlète de 29 ans a clamé qu’il désirait rester chez les Bombardiers du Bronx pour l’entièreté de sa carrière.

«Je veux être un Yankee pour la vie, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse. Je veux porter l’uniforme rayé pour le reste de ma carrière, représenter cette grande organisation et ramener un championnat dans cette ville.»

Le contrat de Judge se terminera à la conclusion de la présente saison et il aura droit à l’arbitrage salarial pour la dernière fois pendant la prochaine saison morte. Le voltigeur pourrait obtenir son autonomie complète en 2023.

Malgré son désir de demeurer à long terme avec les Yankees, le natif de la Californie est bien conscient que cela ne dépend pas uniquement de lui.

«Tu ne sais jamais ce que l’avenir te réserve, a-t-il dit. C’est un peu hors de mon contrôle. Tout ce que je peux vraiment faire, c’est de continuer à me présenter, d’essayer et d’être un leader. Je dois faire ça, malgré ce qui arrivera avec mon contrat, tout le reste et la possibilité d’être échangé. Tout cela est hors de mon contrôle.»

Repêché avec le 32e choix au total de l’encan amateur du baseball majeur de 2013, Judge a disputé les six premières campagnes de sa carrière avec les Yankees. En carrière, il a maintenu une moyenne au bâton de ,276 et frappé 158 circuits.