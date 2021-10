Mathieu Germain et Eye of the Tiger Management divorcent

L’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) a choisi de ne pas renouveler le contrat du boxeur Mathieu Germain, a-t-elle indiqué mardi.

Selon un communiqué diffusé en avant-midi, «une divergence quant à la vision du futur de la carrière de l'athlète de 32 ans est la cause principale de cette séparation». EOTTM n’a pas élaboré davantage sur les raisons ayant mené à la fin de son association avec le pugiliste qui présente un dossier de 19-2-1 chez les professionnels. Auteur de huit gains par mise hors de combat, Germain a vaincu Steve Claggett par décision partagée à sa dernière sortie, le 15 mai à Québec.

«Néanmoins, Eye of the Tiger Management tient à mentionner que ce fut un plaisir d'épauler «G-Time» lors de sa carrière en boxe professionnelle, puisqu'il a fait preuve d'un grand professionnalisme en plus d'agir de façon respectueuse en tout temps», a ajouté l’organisation.

EOTTM a récemment nommé l’entraîneur Marc Ramsay au poste de directeur du développement. La décision de laisser aller Germain a été prise à la suite de discussions entre les deux parties concernées, a-t-on précisé.