Dodgers c. Cardinals : un duel de petits vieux au monticule

Les Dodgers de Los Angeles et les Cardinals de St. Louis enverront respectivement Max Scherzer et Adam Wainwright au monticule dans leur duel à élimination directe, mercredi. Les deux artilleurs ont beaucoup d’expérience derrière la cravate, eux qui ont un âge combiné de 77 ans.

La décision d’être envoyé sur la butte par les Cardinals n’a pas nécessairement surpris Wainwright, en raison de sa saison phénoménale, mais l’athlète de 40 ans n’aurait jamais cru se retrouver dans cette position il y a quelques années.

«C’est tellement quelque chose de bien pour moi, parce qu’il y a trois ans, j’étais pratiquement mort sur le monticule, a-t-il dit, sur le site de son équipe. Trois ans plus tard, que ce soit une décision quasiment automatique de m’envoyer dans le match le plus important de la saison, ça signifie beaucoup pour moi.»

Même si sa fiche de 17-7 en saison régulière, sa moyenne de points mérités de 3,05 et ses 174 retraits sur des prises lui offrent des arguments sérieux pour gagner le trophée Cy Young, remis au meilleur lanceur, dans la Nationale, Wainwright garde une mentalité assez inhabituelle.

«En ce moment, dans ma tête, les gens se disent : "Il l’a fait une fois, il ne peut pas le refaire. Il ne pourra pas battre l’équipe à laquelle il fera face dans le match wild card. Il est trop vieux pour faire ça. C’est un moment trop important. Il ne réussira pas la même chose l’année prochaine". C’est mon approche pour le reste de ma carrière.»

Un habitué des grands moments

Pour sa part, Scherzer est un habitué des grands moments, lui qui a gagné la Série mondiale avec les Nationals de Washington en 2019.

Cette année-là, les Nationals étaient eux aussi passés par le match des meilleurs deuxièmes avant d’atteindre la grande finale. Dans ce duel à élimination directe, ils avaient vaincu les Brewers de Milwaukee 4 à 3 et Scherzer était le partant. Ce dernier avait toutefois eu quelques ennuis et avait accordé l’ensemble des trois points des Brewers.

«C’est la raison pourquoi on pratique ce sport, de dire Scherzer. Tu ne rêves pas d’être un perdant, tu rêves d’être un gagnant. Quand tu as eu l’opportunité de gagner une Série mondiale, tu réalises à quel point c’est extraordinaire, en plus des célébrations qui suivent. Il y a une grosse différence entre être premier et deuxième. J’ai pu vivre les deux. C’est bien plus plaisant de gagner.»

Le match prévu à 20h10 sera présenté sur les ondes de TVA Sports.