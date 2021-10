Cory Schneider freine les Flyers

Le gardien de but des Islanders de New York Cory Schneider a repoussé l’ensemble des 23 tirs dirigés dans sa direction pour blanchir les Flyers de Philadelphie 3 à 0, mardi au Webster Bank Arena.

Anthony Beauvillier a été le premier à secouer les cordages, 93 secondes après la mise au jeu initiale, lors d’un avantage numérique. Un peu moins d’une minute avant la fin de l’engagement, Anders Lee a fait scintiller la lumière à son tour.

Josh Bailey a complété la marque en toute fin de troisième période, lui aussi lors d’un avantage numérique.

Owen Tippett propulse les Panthers

Au Amway Center, l’attaquant Owen Tippett a réussi un doublé en troisième période pour aider les Panthers de la Floride à vaincre le Lightning de Tampa Bay 3 à 1.

L’athlète de 22 ans s’est d’abord échappé devant le gardien Andrei Vasilevskiy et l’a battu d’un tir bas pour mettre les siens aux commandes. Un peu moins de sept minutes plus tard, il a déjoué le Russe a l’aide d’un lancer vif.

Frank Vatrano a marqué l’autre filet des Panthers, tandis que Pierre-Édouard Bellemare et Mikhail Sergachev ont assuré la réplique du Lightning.

Tomasino tranche en prolongation

Au PNC Arena, un but de Philip Tomasino en prolongation a offert un gain de 3 à 2 aux Predators de Nashville, contre les Hurricanes de la Caroline.

L’attaquant a complété un jeu de Filip Forsberg pour clore le débat.

Ryan Johansen et Matt Duchene ont aussi secoué les cordages, respectivement au premier et au deuxième vingt. Johansen, Forsberg et Duchene ont tous terminé leur soirée de travail avec deux points.

Steven Lorentz et Jesper Fast ont réussi les buts des Hurricanes. Pour sa part, l’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a été blanchi de la feuille de pointage, en 17 min 12 s de jeu. Il a tiré sur le filet adverse deux fois et a maintenu un différentiel de -1.

Longue séance de tirs de barrage à Pittsburgh

À Pittsburgh, le match opposant les Penguins aux Sabres de Buffalo a pris neuf rondes et 18 lancers en tirs de barrage pour déterminer un vainqueur.

C’est finalement Jason Zucker qui a marqué le but gagnant, le septième de la séance de tirs au filet. Anders Bjork n’a pas été en mesure d’assurer une quatrième réplique pour les Sabres.

Le jeune Dylan Cozens a continué à se démarquer pour l’équipe de Don Granato. Le septième choix au total du repêchage de 2019 a réussi deux mentions d’aide dans le revers en prolongation des Sabres.