Connor McDavid met en doute l'arbitrage

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a déjà subi des blessures importantes plus tôt dans sa carrière et il avait un message à passer aux arbitres de la Ligue nationale de hockey, lundi.

Au terme d’une victoire de 4 à 3 contre les Flames de Calgary dans un match préparatoire, l’attaquant a commenté son but qui créait momentanément l’égalité en troisième période. Sur la séquence, il a pris de vitesse la défensivee adverse pour foncer vers le filet. Cependant, l’arrière Christopher Tanev l’a fait trébucher, de sorte que McDavid a glissé directement sur la cage du gardien Jacob Markstrom. Un tir de Jesse Puljujarvi a ensuite touché le joueur d’avant et entré dans le filet.

Même si le but a été confirmé malgré une reprise vidéo, le numéro 97 était loin d’être impressionné, car aucune pénalité n’a été décernée par les arbitres Ian Walsh et Kelly Sutherland.

«Évidemment, ils ont le droit de défendre leur cage et tenter de m’empêcher de m’y diriger, mais placer un bâton dans mes patins comme Tanev l’a fait, c’est un jeu dangereux pour moi et le gardien, a-t-il affirmé par le biais de propos rapportés par le réseau Sportsnet. Je pense qu’on aimerait voir ce type d’infraction sanctionnée un peu plus souvent.»

Douloureux souvenirs

McDavid est bien placé pour parler de blessures, puisqu’il a subi notamment une déchirure ligamentaire au genou gauche durant la dernière partie de la saison 2018-2019. À l’époque, le vétéran des Flames Mark Giordano – maintenant avec le Kraken de Seattle – l’avait fait chuter sur un jeu similaire. D’autres problèmes avaient été constatés par les médecins au genou du joueur, qui avait toutefois choisi de ne pas se faire opérer afin d’éviter une convalescence d’environ un an.

Les Oilers disputeront deux rencontres hors-concours face aux Canucks de Vancouver, jeudi et samedi, avant d’entamer le calendrier régulier contre ceux-ci, le 13 octobre.