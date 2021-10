Un deuxième sacre consécutif pour les Dodgers?

Les Dodgers de Los Angeles n’ont pas été ne mesure de terminer au premier rang de leur division, et devront conséquemment disputer le match «wild card» à élimination directe, mais les preneurs aux livres croient tout de même qu’il s’agit de l’équipe favorite pour tout rafler encore cette année.

Que ce soit sur Mise-o-jeu (4,25), Bet99 (4,50) ou toute autre plateforme de paris sportifs, la formation californienne trône au sommet de chaque palmarès.

Forts d’un sacre en 2020, le septième de leur histoire et le premier depuis 1988, les Dodgers ont connu une autre année à la hauteur de leurs standards, fracassant la barrière des 100 victoires (106-56). Armés d’une rotation de lanceurs à faire trembler leurs adversaires, qui compte entre autres sur Max Scherzer et Clayton Kershaw - ce dernier pourrait toutefois s’absenter en raison d’une blessure - et d’un alignement tout aussi dangereux au bâton, dont font partie Mookie Betts, Corey Seager et Trea Turner, pour ne nommer que ceux-là, ils devront éviter le piège que représentent les Cardinals de St. Louis.

Ces derniers n’ont pas semblé convaincre les preneurs aux livres, malgré une séquence de 17 gains qui leur a permis de s’assurer une place dans la danse automnale. Ils représentent d’ailleurs l’équipe qui permettrait à un parieur d’empocher le plus de gains dans le cas d’un triomphe en Série mondiale, avec des cotes de 16,00 et 21,00, respectivement sur Mise-o-jeu et Bet99.

Les Giants de San Francisco, qui ont mis fin au règne de huit ans des Dodgers au sommet de la division Ouest de la Nationale, en vertu d’un dossier de 107-55, se retrouvent au deuxième rang des preneurs aux livres, avec des cotes entre 5,50 et 6,00. D’ailleurs, les Giants devront affronter le gagnant du match entre les Dodgers et les Cardinals pour leur première série.

Un copier-coller de 2020?

L’équipe avec la cote la plus faible – et donc la favorite – dans l’Américaine est les Rays de Tampa Bay. La formation floridienne a conclu sa saison au premier rang de la section Est - aussi rebaptisée «AL Beast» - en devançant les Yankees de New York, les Red Sox de Boston et les Blue Jays de Toronto, trois équipes qui ont franchi la barre des 90 victoires, en atteignant elle-même 100 gains.

Plus souvent qu’autrement, les Rays sont positionnés parmi le top 3 des preneurs aux livres, avec une cote qui varie entre 5,50 et 6,60. Ils affronteront le gagnant du match des meilleurs deuxièmes entre les Yankees (11,00 sur Mise-o-jeu; 13,00 sur Bet99) et les Red Sox (15,00; 15,00).

Les Astros de Houston (5,50; 5,80), les White Sox de Chicago (7,50; 8,20), les Brewers de Milwaukee (7,50; 8,60) et les Braves d’Atlanta (13,00; 14,00) prétendront aussi aux grands honneurs.