Pourquoi avoir donné autant d'argent à Danault?

Le 28 juillet dernier, les Kings de Los Angeles ont accordé un contrat de 33 millions $ pour six ans à l'attaquant Phillip Danault, ce qui a fait sursauté plusieurs personnes.

Pourquoi donner autant d'argent pendant autant d'années à un centre de «troisième trio»? Le président de la formation californienne, Luc Robitaille, a fait le point lundi.

«Il le mérite, c'est un bon joueur de hockey et on avait besoin d'un vétéran qui serait bon sur la glace pour aider nos jeunes à jouer de la bonne façon, a-t-il dit en entrevue à JiC.

«Un centre no 1 ou no 2 ou no 3... c'est le temps de glace qui est important et Danault va toujours jouer 18-19-20 minutes par match parce que c'est le genre de joueur qui rend n'importe quel instructeur confortable. Peu importe où il se trouve sur le tableau, il va jouer des minutes importantes.

«C'était important pour nous, en tant qu'organisation, d'avoir un joueur de sa trempe pour passer à la prochaine étape. On l'a dit, on a fait une reconstruction, mais cette année on veut faire les séries.»

Voyez l'entretien complet dans la vidéo ci-dessus.