Le match le plus écouté depuis 2012

Le retour du quart-arrière Tom Brady à Foxborough a été le match du dimanche soir le plus écouté à la télévision depuis la saison 2012 de la NFL.

Selon le réseau NBC Sports, environ 28,5 millions de personnes se sont installées devant leur téléviseur pour voir les Buccaneers de Tampa Bay vaincre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 19 à 17.

Il s’agit du deuxième affrontement le plus regardé de tous les temps dans le cadre du dernier rendez-vous du dimanche dans le circuit Goodell. Le record est de 30,3 millions de téléspectateurs et il a été établi lors de la 17e semaine de la campagne 2012. À l’époque, les Cowboys de Dallas et l’équipe de football de Washington se disputaient une place en éliminatoires.

Le match entre les «Bucs» et les «Pats» marquait le retour du détenteur de sept bagues du Super Bowl en Nouvelle-Angleterre. Après avoir disputé 20 saisons avec les Patriots, Brady a quitté via le marché des joueurs autonomes pour se joindre aux Buccaneers.

L’athlète de 44 ans en a d’ailleurs profité pour devenir le quart-arrière qui a amassé le plus de verges aériennes dans l’histoire du football. Il est également devenu le quatrième pivot à vaincre les 32 équipes de la NFL.