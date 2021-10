Réclamé au ballottage en provenance des Panthers de la Floride, Samuel Montembeault est très heureux de rejoindre son équipe d’enfance et souhaite tirer le meilleur des opportunités qui lui seront données.

Montembeault arrive en renfort au moment où l’état de santé du gardien numéro 1 du Canadien de Montréal, Carey Price, est incertain depuis qu'il a été opéré à un genou au mois de juillet. Le vétéran devrait être à son poste pour amorcer la saison, mais le directeur général Marc Bergevin a préféré être prudent.

«Je ne sais pas trop ce qui se passe avec Carey Price, mais l’objectif est de me donner une chance, a dit Montembeault en conférence de presse, lundi (à voir dans la vidéo ci-dessus). Si j’ai la chance d’être le [numéro 2] au début de la saison, je veux prouver que je suis capable de jouer dans cette ligue-là.»

«Je viens ici pour prendre ce rôle-là. Je n’ai pas parlé beaucoup avec Marc [Bergevin], mais je vais y aller au jour le jour. Je vais travailler fort pour essayer de faire ma place.»

Le gardien aura la chance de se faire valoir mardi soir puisque l’entraîneur-chef Dominique Ducharme lui confiera le filet pour amorcer la rencontre face aux Maple Leafs à Toronto.

Des retrouvailles

Âgé de 24 ans, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand possède 25 matchs d’expérience au sein du circuit Bettman. Il a présenté une fiche de 9-8-3, une moyenne de buts alloués de 3,20 et un taux d’efficacité de ,892 en deux saisons avec la formation floridienne, entre 2018 et 2020.

Il a toutefois été limité à 13 parties dans la Ligue américaine en 2021. Il est d’ailleurs bien conscient que sa place sera plutôt avec le Rocket de Laval si Price et Jake Allen sont en santé. L’idée ne lui déplaît pas, surtout qu’il retrouvera un ancien entraîneur en Jean-François Houle, qui a déjà dirigé l’Armada.

«Comme c’est proche de la maison, je me sens à l’aise, a-t-il indiqué. Et aussi à Laval, je retrouve Jean-François qui a été mon "coach" à ma première année junior. Et Marco Marciano est mon "coach" des gardiens chaque été depuis que j’ai 17 ans. Donc, je sens que ça va bien aller.»