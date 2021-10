Jack Campbell se dresse devant les Sénateurs

Le gardien Jack Campbell a pratiquement été parfait devant la cage des Maple Leafs de Toronto, qui l’ont emporté 3 à 1 contre les Sénateurs d’Ottawa, lundi au Centre Canadian Tire.

L’homme masqué des visiteurs a passé l’ensemble des 60 minutes de la rencontre sur la patinoire et il a repoussé 26 des 27 tirs dirigés vers lui.

L’attaquant Pierre Engvall a aidé la cause de son portier en secouant les cordages à deux occasions. Il a d’abord ouvert les hostilités, lors d’un avantage numérique, un peu plus de deux minutes après le début du second vingt. Il a complété la marque dans un filet désert, en toute fin de troisième période. Campbell s’est même fait complice de ce filet.

Michael Amadio a réussi l’autre but des vainqueurs, tandis que Connor Brown a assuré la réplique des favoris de la foule. Par ailleurs, l’attaquant des «Sens» Colin White a été contraint de quitter la partie en raison d’une blessure au haut du corps.

Les Devils font la vie dure aux Capitals

Au Prudential Center, les Devils du New Jersey ont profité de la présence de plusieurs de leurs joueurs réguliers dans leur formation pour vaincre 4 à 1 une équipe des Capitals de Washington amputée de ses meilleurs éléments.

Certains des nouveaux arrivants chez les Devils se sont signalés, comme Dougie Hamilton et Tomas Tatar, qui ont amassé une mention d’aide, ainsi que Jimmy Vesey, qui a secoué les cordages à une reprise.

Provorov tranche en surtemps

Au Wells Fargo Center, le défenseur Ivan Provorov a permis aux Flyers de Philadelphie de signer un gain de 2 à 1 en prolongation contre les Bruins de Boston.

L’arrière russe a appuyé l’attaque et a bénéficié d’un beau relais de Travis Konecny pour battre le gardien Jeremy Swayman de vitesse.

Sean Couturier a aussi amassé une mention d’aide sur le filet gagnant. Il a également été celui qui a touché la cible en temps réglementaire pour les Flyers.

Jack Studnicka a été l’unique joueur des Bruins à déjouer Carter Hart. L’homme masqué du club de la Pennsylvanie a conclu son affrontement avec 24 arrêts sur 25 lancers.

Voracek s’amuse aux dépens des Sabres

Menés par Jakub Voracek au KeyBank Center, les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Sabres de Buffalo 5 à 3.

Le vétéran de 32 ans a inscrit un but et fourni deux mentions d’aide. En deux matchs préparatoires depuis son retour avec le club de l’Ohio, le Tchèque a maintenant amassé quatre points.

Patrik Laine, Oliver Bjorkstrand et Zach Werenski ont chacun récolté deux points dans ce gain.

Devant le filet des Jackets, Joonas Korpisalo a disputé les deux premières périodes et a effectué 17 arrêts sur 18 lancers. C’est le gardien Daniil Tarasov qui a complété le duel. Il a été battu deux fois sur 10 tirs.

Casey Mittelstadt (deux fois) et JJ Peterka ont été les buteurs des Sabres.