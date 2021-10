D.J. Smith s’ennuie de Brady Tkachuk

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, a été contraint de marcher sur des œufs lundi, alors qu’il a été questionné sur l’absence de l’attaquant Brady Tkachuk.

Le joueur autonome avec compensation n’a toujours pas trouvé un terrain d’entente avec les «Sens» et il n’est donc pas au camp d’entraînement avec ses coéquipiers.

«Est-ce que je souhaite qu’il soit ici? Absolument», a déclaré Smith.

«Il représente un gros morceau de notre formation. En ce qui concerne les négociations de contrat, je ne m’implique pas là-dedans et c’est volontaire. Je veux simplement entraîner les jeunes. [Les négociations], ce n’est pas mon boulot. Comme entraîneur, je veux rester dans ce que je connais et faire mon travail.»

L’entraîneur de la formation ottavienne n’a pas caché qu’il accueillerait l’athlète de 22 ans les deux bras grand ouverts, mais qu’il pouvait simplement s’occuper des patineurs qu’il a présentement sous la main.

«Tout ce que je peux faire, c’est de travailler avec les joueurs qui sont ici, a dit Smith. Nous serons très heureux quand il se joindra à nous. S’il n’est pas là, je me dois de me concentrer sur les gars qui y sont.»

Smith a également été questionné sur ses impressions concernant l’état dans lequel Tkachuk se présentera chez les Sénateurs, une fois qu’il aura un nouveau contrat en poche.

«C’est un professionnel et il patine tous les jours. Ce n’est pas à un niveau de la Ligue nationale, mais bon. C’est difficile de répondre à ça. Il y a des gars qui ratent le camp et qui ne connaissent pas une bonne saison. Il y en a d’autres qui sont capables de reprendre le collier rapidement. Nous ne le savons pas, mais il est jeune et je pense qu’il sera en mesure de retrouver le niveau rapidement.»

L’an dernier, Tkachuk a été le meilleur pointeur des Sénateurs. Le jeune homme a touché la cible à 17 reprises et fourni 19 mentions d’aide pour 36 points en 56 rencontres.