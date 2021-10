Bergevin : «Une situation complètement anormale»

Le dossier Marc Bergevin continue de faire jaser dans l'entourage des Canadiens de Montréal, à un point tel que ça commence à être inquiétant.

À neuf jours du début de la campagne, le directeur général du CH est toujours sans contrat et les négociations n'avancent pas.

«C'est silence radio, a indiqué Renaud Lavoie, lundi, à JiC. Marc Bergevin n'a pas encore parlé depuis le début du camp d'entraînement et Geoff Molson non plus. C'est une situation complètement anormale.

«L'incertitude est l'ennemi no 1 des équipes professionnelles. Cette ligue-là ne pardonne pas et du moment que tu as une faille, elle peut s'agrandir rapidement. T'as besoin d'un patron solide.»

Jean-Charles Lajoie a ajouté son grain de sel par la suite.

«S'il n'y a pas d'entente d'ici mercredi prochain, c'est qu'il y aura un point de presse disant qu'il y aura une transition au cours de l'automne et que Marc s'en va, fin de l'histoire.»

Et il y a plusieurs autres dossiers qui inquiètent présentement Renaud Lavoie : Carey Price, Joel Edmundson, Mike Hoffman et les gardiens.

