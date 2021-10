Une première victoire pour les Jets

Ça n’a pas été évident, mais les Jets de New York ont finalement obtenu une première victoire en 2021. Le club de la Grosse Pomme a battu les Titans du Tennessee 27 à 24 en prolongation au MetLife Stadium.

En retard par un touché au quatrième quart, le quart-arrière Zach Wilson a connu les meilleurs moments de sa jeune carrière. Le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFL a lancé deux passes de touché, dont une de 53 verges à Corey Davis.

Les Titans (2-2) ont toutefois nivelé la marque dans les dernières secondes du dernier quart. Ryan Tannehill a rejoint Cameron Batson derrière la ligne des buts.

En prolongation, les Jets (1-3) ont pris les devants pour de bon grâce à un botté de trois points de Matt Ammendola. Récupérant le ballon avec assez de temps pour l’emporter ou égaler le pointage, les Titans ont tenté un placement de 44 verges. Ryan Bullock a toutefois été incapable de mettre le ballon entre les deux tiges.

Les Giants aussi

Au Superdome, les Giants de New York ont également mis fin à leur série d’insuccès en l’emportant 27 à 21 en prolongation sur les Saints de La Nouvelle-Orléans.

En supplémentaire, le porteur de ballon Saquon Barkley a donné la victoire aux siens en complétant une séquence de 75 verges avec une course de six verges. C’était le deuxième touché du porteur de ballon des Giants (1-3) dans ce duel.

Le quart Daniel Jones a atteint les 400 verges de gain et a lancé deux passes de touché.

Pour leur part, les Saints (2-2) ont vu Taysom Hill inscrire deux majeurs avec ses jambes, tandis qu’Alvin Kamara a récolté 128 verges sur 26 courses.

Les Chiefs rebondissent

Au Lincoln Financial Field, les Chiefs de Kansas City ont profité de leur visite à Philadelphie pour mettre fin à une série de deux défaites.

Pour ce faire, ils ont vaincu les Eagles (1-3) par la marque de 42 à 30.

Patrick Mahomes a été particulièrement dominant, lui qui a réussi 24 de ses 30 passes tentées et trouvé cinq fois un coéquipier dans la zone payante. Le quart des Chiefs (2-2) s’est régulièrement tourné vers le receveur Tyreek Hill. Ce dernier a attrapé 11 relais pour 186 verges et trois majeurs.

Le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire n’a pas été vilain non plus, amassant 102 verges au sol et un touché via les airs.

Chez les Eagles, le secondeur Eric Wilson s’est démarqué avec 10 plaqués et une interception.

En bref

Les Lions (0-4) de Detroit devront attendre une autre semaine avant de signer une première victoire en 2021, eux qui ont été battus 24 à 14 par les Bears de Chicago au Soldier Field.

Au Hard Rock Stadium, le porteur de ballon Jonathan Taylor a amassé plus de 100 verges et inscrit un majeur avec ses jambes, tandis que Carlson Wentz a lancé deux passes de touché dans un gain de 27 à 17 des Colts (1-3) Indianapolis sur les Dolphins (1-3) de Miami.

Les Bills (3-1) de Buffalo ont humilié les Texans (1-3) de Houston 40 à 0 au Highmark Stadium. L’ailier rapproché Dawson Knox en a profité pour inscrire deux touchés.

Au U.S. Bank Stadium, la défensive des Browns (3-1) a fait le boulot et le club de Cleveland a vaincu les Vikings du Minnesota 14 à 7.

Malgré les trois touchés de Cordarrelle Patterson, les Falcons (1-3) d’Atlanta se sont inclinés 34 à 30 face à l’équipe de football de Washington (2-2) au Mercedes-Benz Stadium.

Au AT&T Stadium, Cowboys (3-1) de Dallas ont mis fin au début de saison de rêve des Panthers (3-1) de la Caroline en les battant 36 à 28.