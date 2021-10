Jake Evans signe une prolongation de contrat

S’étant imposé comme une valeur sûre dans la formation du Canadien de Montréal la saison dernière, l’attaquant Jake Evans a été récompensé par un contrat de trois ans et d’une valeur de 1,7 million $ par année, dimanche.

Evans écoulera en 2021-2022 la dernière année prévue à son pacte actuel de deux saisons, de sorte que sa nouvelle entente n’entrera en vigueur que l’année prochaine.

En 2020-2021, lors de sa première saison complète dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Evans a touché la cible à trois reprises et a fourni 10 mentions d’aide pour 13 points en 47 parties.

Il a également ajouté une réussite et une aide en sept duels éliminatoires. Ce but, il l’a obtenu dans une cage déserte dans un gain de 5 à 3 contre les Jets de Winnipeg en deuxième ronde, quelques centièmes de seconde avant d’être sévèrement assommé par Mark Scheifele. Ce dernier a d’ailleurs été suspendu pour quatre parties et ratera le premier match de la saison des siens lors du calendrier régulier.

Souffrant d’une commotion cérébrale, Evans s’est absenté pendant 26 jours, revenant au jeu pour les trois dernières rencontres de la finale de la coupe Stanley que le Lightning de Tampa Bay a remportée en cinq duels.

Une longue route

Le parcours jusque dans la LNH n’a pourtant pas été de tout repos pour Evans. Lointain choix de septième ronde au cours du repêchage en 2014, l’Ontarien de 25 ans a opté pour les rangs universitaires, évoluant pour les Fighting Irish de Notre Dame lors des quatre saisons suivantes.

Après avoir totalisé 41 buts et 138 points en 158 rencontres dans la NCAA, le joueur de centre a porté les couleurs du Rocket de Laval pendant presque deux campagnes complètes avant de disputer son premier match avec le Tricolore.

Il a vécu son baptême de feu le 6 février 2020 dans une victoire de 3 à 2. Depuis, il n’a plus jamais été cédé dans la Ligue américaine.