Des problèmes cardiaques pour Josh Archibald

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Josh Archibald sera sur la touche pour une période de temps indéterminée, et ce, en raison de problèmes avec son cœur.

Dimanche, l’entraîneur-chef Dave Tippett a annoncé que son patineur a reçu un diagnostic de myocardite, ce qui représente une inflammation au niveau du muscle cardiaque.

Cela survient quelques jours après qu’on ait appris que l’ailier droit a contracté la COVID-19 pendant l’été.

L’an dernier, Archibald a touché la cible sept fois et fourni six mentions d’aide pour 13 points en 52 parties avec l’équipe albertaine. Il s’agissait de sa deuxième campagne dans l’uniforme des Oilers, lui qui a également porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et des Coyotes de l’Arizona dans la Ligue nationale.

En 235 parties dans le circuit Bettman, l’athlète de 28 ans a récolté 39 buts et 31 mentions d’aide pour 70 points.