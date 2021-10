Trois circuits pour Lowe; les Rays humilient les Yankees

La dernière série à domicile des Yankees de New York commence à prendre des allures peu joyeuses, alors que les Rays de Tampa Bay les ont vaincus par la marque de 12 à 2 grâce à une performance incroyable de Brandon Lowe, samedi après-midi, au Yankee Stadium.

Les Bombardiers du Bronx tentent à tout prix d’assurer leur place en séries éliminatoires, mais les Rays, qui ont atteint le plateau des 100 victoires, n’entendent pas leur faciliter la tâche.

Brandon Lowe a bien reçu le mémo et a cogné trois offrandes au-delà de la clôture de droite. Ses longues balles numéro 37, 38 et 39 lui ont permis de produire sept points. Il est le sixième joueur cette saison à frapper trois bombes en un match.

Comme si ce n’était pas assez, Mike Zunino et Austin Meadows, respectivement en troisième et en septième manche, ont aussi étiré les bras.

La domination des visiteurs s’est aussi transcrite dans le nombre de coups sûrs accordés de chaque côté. Les lanceurs de New York ont permis 19 frappes à l’intérieur des limites du terrain, tandis que les Rays ont limité leurs adversaires à quatre.

Le releveur Luis Patino (5-3) a ajouté la victoire à sa fiche en retirant trois hommes sur des prises lors des manches 5 et 6. Jordan Montgomery (6-7) a enregistré le revers, ayant permis trois circuits et sept points en deux manches et deux tiers.