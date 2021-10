Les Blue Jays pulvérisent les Orioles et s’accrochent

Les Blue Jays de Toronto peuvent toujours espérer décrocher une place en séries éliminatoires en vertu de la correction de 10 à 1 qu’ils ont infligé aux Orioles de Baltimore, samedi, au Rogers Centre.

La seule formation canadienne du baseball majeur s’est assurée de rendre la course à la danse automnale la plus excitante possible dans l’Américaine en frappant cinq longues balles, battant du même coup le record de concession pour le plus de coups de circuit en une saison, soit 258.

Vladimir Guerrero fils s’est chargé d’ouvrir les hostilités dès le premier tour au bâton. Il a expulsé une balle chez les spectateurs pour une 47e fois lors de la présente campagne après que George Springer se soit amené sur les sentiers pour donner une avance de 2 à 0 aux siens.

Teoscar Hernandez a ensuite imité la progéniture de l’ancien des Expos de Montréal Vladimir Guerrero en première manche pour annoncer aux Orioles qu’ils allaient passer un mauvais quart d’heure.

Springer s’est lui aussi joint à la parade des coups de circuit en deuxième manche. Il a envoyé une balle sous d’autres cieux qui a produit trois points pour son équipe. Bo Bichette et Danny Jansen ont également cogné des projectiles en dehors de limites du terrain pour bien enfoncer les clous dans le cercueil de leurs adversaires.

Alek Manoah (9-2) s’est très bien débrouillé sur la butte. Le premier choix des Jays au repêchage de 2019 a retiré 10 joueurs sur des prises en sept manches de travail. Il a aussi concédé le seul point des Orioles, en deuxième manche. Le releveur Ross Stripling s’est lui aussi bien tiré d’affaire. Il a participé à deux manches, laissant ses rivaux frapper une balle en lieu sûr une seule fois.

La défaite a été inscrite au dossier de John Means (6-9) pour les perdants. Il a permis sept points et trois coups de circuit aux Jays pendant ses trois manches de boulot.

Dans l’Américaine, les deux places de meilleurs deuxièmes sont encore ouvertes et le tout sera joué lors de la dernière journée de la saison régulière de la MLB, dimanche. Les Yankees de New York, les Red Sox de Boston, les Mariners de Seattle et les Jays sont tous au cœur d’une compétition relevée pour l’obtention des derniers billets pour les séries éliminatoires.

Pour compléter le calendrier, les Jays affronteront pour une troisième fois consécutive les Orioles, la dernière équipe au classement de l’Américaine.