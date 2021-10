«L’après-match LNH»: un concept innovateur

Elizabeth Rancourt s’esclaffe de rire quand elle repense à la séance photo tenue avec Dave Morissette devant servir à promouvoir le nouveau rendez-vous de fin de soirée de TVA Sports: «L’après-match LNH».

Les deux coanimateurs ont alors eu énormément de plaisir à prendre la pose, dans un contexte où la pandémie de COVID-19 a amené bien des questionnements sur la façon qu’on peut désormais interagir.

«C’était très drôle, dit-elle, laissant deviner de faux malaises. C’est rendu que nous ne sommes plus trop habitués à s’approcher des autres.»

Photos à l’appui, il va sans dire que la complicité entre Elizabeth et Dave est ce qui risque de guider au succès «L’après-match LNH», une émission 100% hockey.

«Elizabeth a une joie de vivre et elle aime ce qu’elle fait, de témoigner Dave Morissette. Elle aime le hockey, elle aime les athlètes et cette passion, c’est le secret quand tu travailles sur une telle émission en fin de soirée.»

Rigueur et charisme

Dès le 4 octobre, du lundi au samedi, les coanimateurs promettent une formule nouvelle qui comblera les amateurs de hockey. Il y aura de l’analyse et des opinions, mais le grand pari, c’est de suivre en direct ce qui se déroule un peu partout à travers la LNH.

«Avant d’être à TVA Sports, je viens du monde de la nouvelle, de l’actualité, vient noter Elizabeth Rancourt. C’est important pour moi d’aller rapidement sur ce qui se passe.»

Cette rigueur de la journaliste et animatrice sera doublée par le côté charismatique et l’expérience de Dave Morissette.

«On développe une chimie qui est déjà naturelle entre nous deux, soutient la coanimatrice. Et on a de l’admiration et du respect l’un pour l’autre.»

«Elizabeth connaît son sport et elle a travaillé sur le terrain», mentionne Morissette, au passage, rappelant que sa complice a de l’expérience comme «beat reporter» dans le vestiaire du Canadien de Montréal.

Une dose de bonheur

Sur une note plus personnelle, Elizabeth Rancourt se réjouit du défi professionnel qui s’offre à elle avec «L’après-match LNH».

«Il y a cinq ans, je n’aurais jamais accepté, mais j’ai gravi les échelons et je sens que je suis rendue là, confie-t-elle. J’ai toujours aimé mon travail, mais là, je compte les jours... C’est une grosse dose de bonheur dans vie.»

Cette dose de bonheur, elle tentera maintenant de la retransmettre aux téléspectateurs, avec Morissette à ses côtés, de même que les nombreux experts de TVA Sports qui seront mis à contribution. Le journaliste Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, participera aussi à l’émission de façon régulière.