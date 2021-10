Les partisans ont été impressionnés par les déclarations de Kaiden Guhle devant les médias, lui qui a fait preuve d’une maturité exceptionnelle.

Rares sont les arrières de 19 ans qui ont l’opportunité de faire le saut dans la LNH sans passer par la Ligue américaine. Le jeune défenseur continue toutefois de gagner des points auprès des Canadiens de Montréal lors du camp d’entraînement, lui qui veut «compliquer la tâche» de l’organisation.

La question se pose: peut-on s’attendre à voir Guhle avec le Tricolore dès cette saison? Selon le directeur général des Voltigeurs de Drummondville, Philippe Boucher, on pourrait avoir droit à toute une surprise.

«Je pense qu’il va débuter la saison avec les Canadiens. Son niveau de jeu est au calibre de la Ligue nationale», a-t-il affirmé vendredi sur les ondes de TVA Sports.

Et Guhle pourrait faire taire ses détracteurs et demeurer à Montréal pour un bon bout de temps, estime Philippe Boucher.

«Tout le monde parle d’un scénario où il va jouer 2-3 matchs en début de saison, moi j’en propose un autre. Pourquoi pas 10-15-20 rencontres avant Noël et 10-15-20 après Noël, jouer pour Équipe Canada junior et être capitaine? On aimerait le voir jouer là-bas», propose l’analyste.

«S’il commence la saison contre des vraies formations et qu’il est à la hauteur, pourquoi ne pas le garder?»

«C’est un leader. C’est un gars qui veut jouer dans la Ligue nationale!»

À voir dans la vidéo ci-dessus.