Duel entre deux équipes aux antipodes

Comme tous les week-ends de l’automne, il y a du football universitaire sur nos ondes en ce samedi après-midi.

Nous vous présentons à compter de 14h à TVA Sports et sur TVA Sports direct le match entre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke et les Carabins de l’Université de Montréal.

Le Vert & Or vise sa deuxième victoire de la saison. L’équipe de l’Estrie est passée bien près de gagner la semaine dernière, mais elle a finalement perdu 42-39 en prolongation contre les Stingers de Concordia.

Le Vert & Or montre actuellement une fiche de 1-3. De leur côté, les Carabins ont remporté trois de leurs quatre matchs jusqu’à maintenant.

Samedi dernier, les hommes de Marco Iadeluca ont connu un premier quart d’enfer, amassant pas moins de 25 points, en route vers un triomphe de 31-7 aux dépens des Redbirds de McGill.