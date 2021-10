Soirée complètement folle pour Gabriel Fortier

Le Québécois Gabriel Fortier a profité d’un festival offensif pour inscrire un tour du chapeau et aider le Lightning de Tampa Bay à vaincre les Hurricanes de la Caroline 8 à 5, vendredi au Amalie Arena.

L’ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a secoué les cordages une première fois au deuxième vingt. Il a ensuite profité d’une troisième période de sept filets, dont cinq de la formation floridienne, pour inscrire deux autres buts.

De nombreux autres joueurs du Lightning ont aussi terminé le duel avec trois points, soit Nikita Kucherov, Brayden Point et Ondrej Palat.

L’ancien du Canadien de Montréal Corey Perry a aussi fait sa marque avec deux buts pour les vainqueurs.

Dans le camp des Hurricanes, C.J. Smith s’est distingué avec une soirée de deux filets et une mention d’aide.

Entrée remarquée pour Dougie Hamilton

À Newark, les Devils du New Jersey sont demeurés invaincus en deux matchs préparatoires en disposant facilement des Rangers de New York 7 à 1.

L’histoire du match était déjà écrite par le défenseur Dougie Hamilton, qui était le joueur autonome le plus convoité cet été et qui faisait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Il a bien paru en récoltant deux mentions d’aide sur des buts de Tyce Thompson et Pavel Zacha.

P.K. Subban avait ouvert la marque pour les Devils dès la quatrième minute de jeu. L’ancien du CH Tomas Tatar a aussi enfilé l’aiguille.

Le produit des Saguenéens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville Dawson Mercer a continué de se démarquer au camp des Devils en marquant un deuxième filet en autant de rencontres.