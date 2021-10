L’Armada commence sa saison du bon pied

L’Armada de Blainville-Boisbriand a commencé sa campagne 2021-2022 du bon pied, vendredi au Centre d’excellence Sports Rousseau, en défaisant les Olympiques de Gatineau 2 à 1.

Tous les buts ont été marqués au deuxième tiers et les favoris de la foule ont même dû revenir de l’arrière, alors que Kieran Craig a donné les devants aux visiteurs dès la 52e seconde de l’engagement.

• À lire aussi: James Malatesta est affamé

• À lire aussi: Gilles Courteau reste optimiste

Oleksiy Myklukha et Anri Ravinskis ont ensuite permis à l’Armada de retraiter au vestiaire avec une avance.

Les deux gardiens se sont mis en évidence, alors que Charles-Édward Gravel a repoussé 29 des 30 tirs dirigés contre lui pour signer la victoire. Rémi Poirier a réussi 33 arrêts dans la défaite.

Un doublé de Justin Robidas propulse les Foreurs

L’attaquant Justin Robidas a réussi un doublé en deuxième période pour aider les Foreurs de Val-d’Or à l’emporter 5 à 2 contre les Voltigeurs de Drummondville, vendredi au Centre Agnico Eagle.

Robidas a donné les devants aux siens un peu plus d’une minute après le début du second engagement. Il a répliqué moins de 11 minutes plus tard.

Alexandre Doucet, qui a terminé son match avec trois points, Zachaël Turgeon et William Provost ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Luke Woodworth et Tyler Peddle ont assuré la réplique des Voltigeurs.

Un bel effort d’Ethan Gauthier dans la défaite

Le tout premier choix du plus récent repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Ethan Gauthier, n’a pas eu le résultat escompté à ses débuts pour le Phoenix de Sherbrooke, qui s’est incliné 3 à 2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda, à l’aréna Glencore.

Toutefois, Gauthier a eu un bon premier match sur le plan personnel, lui qui a secoué les cordages une fois en plus d’amasser une mention d’aide.

Du côté des Huskies, Samuel Régis, Jakub Hujer et Daniil Bourash ont tous amassé deux points.