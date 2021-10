EN DIRECT | Canadiens - Sénateurs

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur calendrier préparatoire en rendant visite aux Sénateurs d'Ottawa, ce soir.

Il s'agit d'un troisième match préparatoire pour la troupe de Dominique Ducharme, qui est parvenue à vaincre les Maple Leafs de manière convaincante lors de la dernière rencontre.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 6-2 en faveur des Sénateurs.

TROISIÈME PÉRIODE

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:57 - Allen ferme la porte devant Victor Mete.

18:13 - BUT SÉNATEURS! David Savard envoie un joueur adverse sur Jake Allen. Le gardien n'est pas en mesure de contrer le tir de Josh Norris. 6-2 Ottawa!

But 6-2 Sénateurs -

13:19 - BUT SÉNATEURS! Egor Sokolov profite des largesses défensives du CH pour battre Jake Allen. 5-2 Ottawa!

Sokolov 5-2 -

12:23 - BUT CANADIENS! Christian Dvorak reçoit un tir à la main gauche dans l'enclave! En douleur, l'attaquant du CH s'empare tout de même du retour de lancer pour réduire l'écart! 4-2 Ottawa.

Christian Dvorak s'inscrit au pointage -

11:15 - Cole Reinhardt y va un peu fort à l'endroit de Kaiden Guhle. Il est chassé!

11:05 - Victor Mete trouve Nick Paul à gauche. Allen lit bien le jeu et fait l'arrêt.

09:00 - BUT SÉNATEURS! Formenton repère Batherson complètement seul. L'attaquant des Sens file sur le flanc droit et y va d'un laser, qui ne laisse aucune chance à Allen. 4-1 Ottawa

06:38 - Belzile et Wideman frappent coup sur coup, mais Murray ne veut rien savoir.

05:26 - Michael Pezzetta obtient une bonne chance de marquer, mais le déplacement de Matt Murray est parfait.

02:11 - Nikita Zaitsev assène un double-échec à l'endroit de Jonathan Drouin. Le CH profite d'un jeu de puissance.

01:45 - Josh Anderson y va d'un bel effort vers le filet et décoche du revers. Murray résiste.

01:29 - BUT SÉNATEURS! Nick Paul accepte la passe de Pinto et double l'avance des siens!

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:40 - Batherson fait ce qu'il veut avec la rondelle. Il feinte deux joueurs du CH, se présente devant Allen, mais son tir manque de précision.

19:12 - Michael Pezzetta fait sauter les patins de Josh Norris et écope d'une pénalité mineure.

16:38 - Drake Batherson percute violemment Sami Niku. Le défenseur finlandais est sonné et quitte la glace, le visage ensanglanté. Batherson est chassé pour deux minutes.

16:14 - BUT SÉNATEURS! Alex Formenton redirige un lancer et surprend Jake Allen. 2-1 Ottawa.

2-1 Sens -

15:38 - Thomas Chabot y va d'un tir qui frappe le poteau de plein fouet!

14:35 - BUT CANADIENS! Alex Belzile trompe la vigilance de Matt Murray grâce à un retour de lancer! C'est l'égalité 1-1!

Alex Belzile fait 1-1 -

14:15 - Jonathan Drouin rate un filet ouvert!

13:44 - Oh qu'il est passé prêt de marquer! Armia et Evans font tout le boulot pour Harvey-Pinard, qui ne peut tirer sur réception. Murray en profite et fait l'arrêt!

12:26 - Thomas Chabot décoche sur réception. Jake Allen aperçoit le tir malgré la circulation et immobilise le disque.

11:54 - Allen est bien placé et réalise un bel arrêt aux dépens de Watson.

09:57 - Chris Widement reçoit une belle passe et décoche un tir vif de la ligne bleue. La rondelle rate le filet de peu.

08:38 - Kaiden Guhle opte pour un faible tir de la ligne bleue. Un tir facilement arrêté par Murray.

06:46 - Drake Batherson profite d'un revirement et file pratiquement seul devant Allen. L'attaquant y va d'une belle feinte, mais son tir rate la cible.

05:44 - Allen se dresse devant les lancers d'Alex Formenton et de Nikita Zaitsev.

03:59 - BUT SÉNATEURS! Sami Niku y va d'un mauvais repli défensif et accorde un deux contre un aux Sénateurs. Austin Watson accepte une passe de Pinto et bat Allen. 1-0 Ottawa.

But Sénateurs 1-0 -

02:55 - Quelle chance du CH! Rafael Harvey-Pinard orchestre une superbe pièce de jeu et repère Jake Evans seul dans l'enclave. Le gardien des Sens y va d'un arrêt sublime pour frustrer l'attaquant des Canadiens.

Chance de Jake Evans -

02:31 - Jake Allen réalise un bel arrêt aux dépens d'Egor Sokolov.

00:27 - Kaiden Guhle est mis en échec le long de la rampe par Drake Batherson.

00:00 - Début de la rencontre.