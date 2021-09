Jeff Petry veut (et devra) en donner plus

Jeff Petry n’est peut-être pas le leader le plus vocal du vestiaire du Canadien de Montréal, mais le défenseur américain est conscient qu’une bonne partie des responsabilités de Shea Weber lui seront redistribuées.

«Il y en aura un peu plus dans l’assiette de tout le monde. Que ce soit pour remplir le trou en supériorité numérique, pour écouler des pénalités. La partie la plus dure sera le leadership qu’il amenait dans notre vestiaire», a avoué en conférence de presse le vétéran, jeudi. À voir en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Petry ne croit pas qu’il changera son style de jeu pour s’adapter. Il estime toutefois que l’absence du capitaine pourrait affecter son temps de jeu moyen, qui était déjà de 22 min 44 s la saison dernière.

«Pas besoin d’approche différente, mais je dois m’assurer d’être un joueur plus constant chaque match», a-t-il admis.

En supériorité numérique, le CH perd la lourde frappe du capitaine, mais Petry est sûr que de jeunes pousses comme Cole Caufield pourront faire des flammèches avec l’avantage d’un homme.

«Effet stabilisateur»

L’état de santé du défenseur de 33 ans a capté l’attention des amateurs durant les dernières séries éliminatoires. Blessé au petit doigt, l’Américain était apparu dans un match avec les yeux complètement rouges en raison de l’explosion de vaisseaux sanguins.

«Je me suis donné environ trois semaines pour m’en remettre, au doigt évidemment. Lorsqu’il a fini de guérir, je ne voulais pas arriver au gym et commencer trop tôt et me blesser à nouveau à l’approche du camp», a indiqué Petry.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a vanté les qualités de son meilleur défenseur, qualifiant sa présence de rassurante, tout comme sa paire formée avec Joel Edmundson, qui amène un «effet stabilisateur» à la brigade.

«Il est calme, il est expérimenté. Il en a vu d’autres, des hauts et des bas. Il est un gars intelligent. Lorsqu’il parle, ça a toujours du sens et c’est la même chose quand il s’adresse à ses coéquipiers. Il est un leader silencieux et intelligent», a expliqué le pilote québécois.

En 2020-2021, Petry a cumulé 42 points en 55 rencontres, en plus de maintenir un différentiel de +6, le meilleur de sa carrière. L’arrière a ajouté six mentions d’aide en 20 matchs éliminatoires.