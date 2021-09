«Il n’y aura aucune excuse» - Jack Campbell

Après une énième déception en séries éliminatoires la saison dernière, les Maple Leafs de Toronto ne pensent qu’à rebondir en 2021-2022.

«Il n’y a aucun doute par rapport à notre désir de gagner, des choses que nous sommes prêts à faire et sur comment nous sommes impliqués en tant que groupe. Nous sommes comme nos partisans, nous voulons vraiment réussir. Il n’y aura aucune excuse», a clamé le gardien Jack Campbell mercredi, lors de son passage à la baladodiffusion «TheRink».

L’équipe de la Ville Reine n’a pas franchi le premier tour des éliminatoires depuis 2004. L’an dernier, elle a laissé filer une avance de 3 à 1 pour baisser pavillon en sept parties contre le Canadien de Montréal.

«Nous utilisons cela comme une motivation et je pense que vous allez le voir cette saison», a indiqué Campbell à propos du revers des siens contre le CH.

Sur une note personnelle, l’homme masqué de 29 ans a connu sa meilleure campagne lors de la dernière saison. Il a maintenu un dossier de 17-3-2, un taux d’efficacité de ,921 et une moyenne de buts alloués de 2,15 en 22 matchs.

Qu’à cela ne tienne, Campbell ressent tout de même de l’amertume par rapport à la saison 2020-2021.

«Ultimement, j’ai connu des succès personnels. Mais honnêtement, notre objectif est de gagner en séries éliminatoires et nous avons obtenu le résultat que tout le monde connait.»

Un jour à la fois

Voilà pourquoi le gardien préfère regarder de l’avant et se concentrer sur la besogne qu’il devra abattre jour après jour cette année.

«Je pense que nos standards sont élevés. La seule façon de les atteindre, c’est d’être excellent tous les jours, a affirmé Campbell. Si nous nous concentrons simplement sur le moment présent – avoir de bons entraînements et le lendemain connaître un bon match – je crois que cela nous donnera beaucoup de momentum.»

«C’est une ligue qui est difficile. Nous avons une division difficile. Nous devons nous qualifier pour les séries éliminatoires, donc l'état d'esprit de tout le monde devrait être d'apprendre et de s'améliorer chaque jour. Si nous avons cet état d'esprit et nous continuons à travailler en équipe, je pense que nous allons avoir connaître du succès pendant la saison régulière et les séries éliminatoires.»

La campagne 2021-2022 des Leafs s’amorcera le mercredi 13 octobre, alors qu’ils auront la chance de prendre leur revanche sur le Canadien au Scotiabank Arena.