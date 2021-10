Deux anciens gardiens critiquent le classement d'ESPN

La 12e position accordée à Carey Price et Jake Allen dans un récent classement des duos de gardiens de but la Ligue nationale de hockey (LNH) établi par ESPN fait passablement jaser à Montréal.

Le journaliste Greg Wyshynski, qui s’est d'ailleurs permis quelques pointes à l’endroit du Tricolore pendant les séries éliminatoires, a donné le premier rang de son classement à Semyon Varlamov et Ilya Sorokin des Islanders de New York. Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott (Lightning de Tampa Bay) suivent au deuxième échelon alors que Philipp Grubauer et Chris Driedger (Kraken de Seattle) complètent le top 3.

• À lire aussi: Dénouement à venir dans la saga Bergevin?

• À lire aussi: Paquette sur le carreau, Ouellet au ballottage

Étonnamment, les duos des Panthers de la Floride, des Canucks de Vancouver et des Predators de Nashville, notamment, ont été préférés à celui du CH.

Voilà qui a fait réagir les anciens de gardiens de but Mathieu Chouinard et Jean-Sébastien Giguère, jeudi, à l’occasion du segment «Le show» à JiC.

«Personnellement, je trouve que ça n’a pas de sens, a déploré Chouinard. Il y a beaucoup d’imposteurs avant eux, ça, c’est certain. Il y a deux duos qui sont là à cause de leur système. Il y a des duos qui sont là parce que le no 1 est excellent et devrait garder de 65 à 70 parties. Donc, elle est où la limite? C’est un gars qui fait le duo ou on veut avoir LE duo?»

«Si on peut choisir parmi tous les duos de la LNH, c’est certain que Carey Price et Jake Allen sont dans notre top 3 ou top 4, a affirmé Giguère en s’adressant à l’animateur Jean-Charles Lajoie. Le 12e rang, c’est vraiment incroyable.»

Cela dit, il est permis de souligner le manque de constance de Price en saison régulière lors des trois ou quatre dernières saisons, a nuancé l’ancien portier des Ducks d’Anaheim.

«Depuis 2017-2018, il a eu une bonne saison. Sinon, il était en bas de 91% d’efficacité.»

Quoi qu’on en dise, il faut aussi considérer Allen dans l’équation.

«Il est probablement le meilleur auxiliaire de la Ligue, a mentionné Chouinard. Regardez l’écart entre Allen et les auxiliaires dans le top 5 [d’ESPN]. Je crois qu’il est en bonne position.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.