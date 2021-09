Sami Niku peut-il mêler les cartes?

Les défenseurs du Canadien de Montréal Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson et David Savard devraient tous, selon toute vraisemblance, commencer la saison sur l’une des deux premières paires défensives, mais rien n’est assuré quant à la composition du troisième duo.

Alexander Romanov, Brett Kulak et Chris Wideman lutteront pour obtenir du temps de jeu, tout comme le nouveau venu de l’équipe, le Finlandais Sami Niku, qui a paraphé une entente d’une saison, vendredi.

«Le fait d’avoir un nouveau départ, de partir sur de nouvelles bases, ça peut avoir un effet positif, a commenté l'entraîneur-chef Dominique Ducharme, à propos de Niku. En même temps, il est passé à travers de différentes choses dans sa carrière, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Il faut qu’il se serve de son expérience, son passé, des choses qu’il croit qu’il aurait pu faire mieux et qu’il amène ça.»

«J’avais besoin d’un nouveau départ. [...] Je dois travailler fort et prouver aux entraîneurs que je mérite de jouer, a pour sa part mentionné le défenseur finlandais. Je suis plus mature que je l’étais il y a quelques années. Je dois seulement prouver à tout le monde que je peux jouer dans la Ligue nationale. Je suis excité d’être [à Montréal] et de jouer devant les partisans.

«Je bouge bien avec la rondelle, j’ai un bon coup de patin, mais je dois jouer de manière plus robuste en zone défensive.»

En uniforme vendredi?

À Montréal, il retrouve un visage qu’il connait bien Ben Chiarot, eux qui se sont côtoyés lorsqu’ils étaient dans l’organisation des Jets de Winnipeg.

«J’ai joué avec lui à Winnipeg, de dire Niku, qui devrait être en uniforme lors du match préparatoire de vendredi contre les Sénateurs, à Ottawa. Nous étions des partenaires, alors c’était bien de voir un visage familier.»

Le Suédois Mattias Norlinder pourrait aussi ajouter son nom à la lutte pour l’un des deux derniers postes à la ligne bleue du Tricolore. L’athlète de 21 ans a toutefois souffert d’une légère blessure durant le plus récent match des siens, contre les Maple Leafs de Toronto, ce qui pourrait le tenir à l’écart des patinoires pour une période de trois à cinq jours.

