MLS : Atlanta devance Montréal

Josef Martinez a marqué l’unique filet de la rencontre et l’Atlanta United FC a vaincu l’Inter Miami CF 1 à 0 pour devancer le CF Montréal dans la lutte pour un billet donnant accès aux éliminatoires dans la Major League Soccer (MLS), mercredi au Mercedes-Benz Stadium.

En vertu d’une fiche de 10-8-9 bonne pour 39 points, le club de la Géorgie grimpe au sixième échelon, à égalité avec l’Union de Philadelphie – qui a soutiré une nulle de 1 à 1 aux Red Bulls de New York mercredi –, Orlando City (2 à 2 contre Nashville) et New York City. Atlanta sera par ailleurs de passage au Stade Saputo, samedi, dans un match d’une grande importante pour les deux équipes.

Miami (9-12-5), de son côté, a subi un troisième revers consécutif et glisse à sept points d’une place au tournoi éliminatoire.

D.C. prend le large

Ayant amorcé la journée à égalité avec le CF Montréal à 37 points, le D.C. United a profité de la visite du Minnesota United FC pour signer une victoire de 3 à 1 et faire un bond jusqu’en troisième place dans l’Est.

Ola Kamara, sur un tir de pénalité à la 23e minute, puis Julian Gressel, à la 43e, ont fait bouger les cordages dans la victoire, tout comme Junior Moreno en deuxième demie.

Le Crew champion

Installé au neuvième rang à trois points de Montréal, le Crew n’a fait aucun gain dans cette course. Il a plutôt été sacré champion de la Coupe Campeones en venant à bout du Cruz Azul 2 à 0 à Columbus.

Ce tournoi, créé en 2018, oppose une fois par année les champions de la Coupe MLS à ceux de la supercoupe du Mexique.