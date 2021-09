«Ça fait monter le niveau de confiance» -Jesperi Kotkaniemi

Le Finlandais Jesperi Kotkaniemi a connu beaucoup de succès à son premier match préparatoire dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline, mardi soir, lui qui a récolté un but et une mention d'aide dans une victoire de 3 à 1 des siens contre le Lightning de Tampa Bay.

«Ça fait toujours du bien de marquer, ça fait monter le niveau de confiance, a mentionné Kotkaniemi lors de sa conférence de presse d’après-match. J’ai joué avec des bons joueurs et je me suis bien senti.»

Acquis durant la saison morte par la formation qui évolue à Raleigh après avoir signé une offre hostile alors qu’il était agent libre avec compensation, «KK» a enfilé les couleurs d’une autre équipe que celle du Canadien de Montréal pour la première fois de sa carrière. Il a eu besoin d’à peine plus de neuf minutes avant de faire scintiller la lumière rouge pour la première fois.

Un peu moins de huit minutes après ce premier filet, l’athlète de 21 ans a obtenu sa première mention d’aide en se faisant complice du filet de Teuvo Teravainen. C’est d’ailleurs avec l’avantage d’un homme qu’il a été en mesure d’obtenir ses deux points.

«J’ai toujours pensé que je pouvais être utile sur l’avantage numérique», de dire l’attaquant.

«C’est l’un des joueurs les plus talentueux que j’ai côtoyé», a-t-il par ailleurs ajouté au sujet de Teravainen.

Une période d'ajustement

Si les amateurs montréalais ont vu régulièrement le troisième choix au total du repêchage de 2018 jouer à la position de centre, c’est une toute autre fonction qu’il occupe avec les Hurricanes, soit celle d’ailier. Il avait disputé quelques matchs seulement à cette position à Montréal.

«Il y a plusieurs nouvelles choses et j’essaie de m’ajuster à plusieurs niveaux, mais c’était un premier match et il me reste beaucoup de choses sur lesquelles travailler», a-t-il conclu.

En 56 matchs avec le Canadien la saison dernière, Kotkaniemi avait été limité à 20 points, dont cinq buts. Il avait ajouté cinq autres buts en 19 rencontres éliminatoires en plus d'obtenir trois mentions d'aide.