Brendan Gallagher de retour à l’avant-scène

Privé de Cole Caufield, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme a placé Brendan Gallagher à la droite de Nick Suzuki et de Tyler Toffoli lors de la séance d’entraînement de mardi à Brossard.

Caufield évoluait jusqu’ici aux côtés de Suzuki et Toffoli depuis le début du camp. La recrue est toutefois aux prises avec une légère blessure qui doit le tenir à l’écart jusqu’à la fin de la semaine. Gallagher s’était quant à lui absenté pour des raisons familiales avant de revenir sur la patinoire lundi.

Il semble toutefois qu'il ne s'agit que d'une solution temporaire. Ducharme a en effet largement vanté la faculté d’adaptation de Gallagher, qu’il estime pouvoir placer un peu partout au sein de l’échiquier offensif.

«Il a une seule façon de jouer, tu sais ce que tu obtiendras de lui, a analysé Ducharme en conférence de presse, mardi. En jouant avec lui, ses compagnons de trios savent à quoi s’attendre. Je ne suis pas certain que c’est celui qui a besoin d’aide; je pense que ce sont les autres qui bénéficient de son travail.»

Gallagher a pour sa part indiqué qu'il ne s’en fait pas trop au sujet de son trio, alors que ces deux derniers compagnons réguliers, soit Phillip Danault et Tomas Tatar, sont partis sous d’autres cieux. Il n’a qu’un but en tête, et c’est de continuer à jouer son style pour aider l’équipe.

«J'ai de bons souvenirs avec Danault, mais je vais créer une chimie avec de nouveaux joueurs, a-t-il lancé. Pour moi, c'est assez simple, mon rôle est d'être un bon joueur: [être] efficace défensivement et marquer quand je suis en zone offensive.»

Répartition à venir

Si le temps des décisions n’est pas encore venu pour le pilote, il sera certainement difficile de modifier le trio formé par Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Josh Anderson. L’instructeur semble en effet avoir touché la cible avec cette combinaison, qui a totalisé trois buts et neuf points dans une victoire de 5 à 2 contre les Maple Leafs de Toronto, lundi au Centre Bell.

Les blessures à Caufield et Mike Hoffman retardent toutefois un peu le processus décisionnel, mais Ducharme a déjà une idée de ce qu’il veut faire: répartir les éléments offensifs au sein de tous les trios.

«Je pense qu’on va avoir la production offensive qui va être plus répartie. Je n’aime pas mettre des numéros aux trios. On va avoir des marqueurs sur chaque trio», a-t-il expliqué.

Formation à l’entraînement

Toffoli - Suzuki - Gallagher

Lehkonen - Poehling - Dauphin

Perreault - Paquette - Belzile

Baddock - Beaudin - Vejdemo

Romanov - Petry

Kulak - Fairbrother

Bisson - Xhekaj

Ouellet - Belpedio