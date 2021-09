Rocket: Primeau menacé par McNiven

Si l’identité du gardien numéro un des Canadiens de Montréal est très claire, c’est le contraire chez le Rocket de Laval.

Une lutte intéressante se dessine entre Cayden Primeau et Michael McNiven pour ce poste. À l’heure actuelle, l’aîné part avec une longueur d’avance.

Dans le premier match préparatoire du CH, samedi contre les Maple Leafs à Toronto, McNiven s’est montré supérieur avec 10 arrêts en 11 tirs, comparativement à 18 sur 21 pour le fils de Keith Primeau.

«McNiven est arrivé en milieu de match et il a été dominant face aux Maple Leafs, alors que cela a été difficile pour Primeau», a analysé Renaud Lavoie dans sa chronique «La mise en échec» à l’émission JiC, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Selon le journaliste de TVA Sports, c’est grâce à son expérience que McNiven a mieux paru que Primeau.

«Comme Stéphane Waite l’a déjà dit, ça prend 100 matchs à un gardien dans les rangs professionnels pour être confortable dans la LNH. McNiven approche de ce plateau et ça paraît. La différence, c’est l’expérience qui lui permet de bien paraître présentement par rapport à Primeau. Ce n’est pas que Primeau n’a plus sa place avec le Canadien, au contraire. Mais il a joué la moitié moins de matchs que McNiven au niveau professionnel.»

«C’est un problème»

Renaud Lavoie a aussi souligné que le style de McNiven est davantage gage de succès que celui de Primeau, à son avis.

«Ce que je remarque surtout dans le cas de McNiven, c’est qu’il a l’air d’un gros gardien de la LNH. Comme on dit en langage de hockey, il est "square" devant son filet. Il prend beaucoup de place et il ne se déplace pas pour rien. Primeau mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 210 livres, mais il a l’air petit devant son filet. C’est un problème. Ça ne donne pas confiance à ses coéquipiers.»

McNiven est légèrement plus petit (6 pi 1 po) et plus léger (203 lb).

La saison dernière, c’est Primeau qui a disputé le plus de matchs avec le Rocket (16 contre 13 pour McNiven). Il a aussi présenté de meilleures statistiques que son «rival» (fiche de 11-4-0, moyenne de 2,10 et taux d’efficacité de ,909, comparativement à un dossier de 7-3-3, une moyenne de 2,59 et un pourcentage d’arrêts de 89,5% pour McNiven).